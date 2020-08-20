Погода на завтра: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)
На юге температура поднимется до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 августа, в Украине будет жарко и почти без осадков.
Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильном ветре
На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +28°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +34°.
По народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверьях часто представал живым существом. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.
Погода в Украине
На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных оластях местами пройдут сильные дожди.
В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.
Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.
- Винница+30°... +17°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+30°... +16°
- Запорожье+34°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+32°... +17°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+34°... +17°
- Луцк+24°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+28°... +20°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+31°... +14°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+32°... +14°
- Черновцы+25°... +16°