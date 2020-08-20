Погода на завтра: в Украине будет жарко и почти без осадков (карта)

На юге температура поднимется до +35°.

Завтра в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 августа, в Украине будет жарко и почти без осадков.

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На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +35°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +28°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +10°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +34°.

Погода в Украине на 21 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверьях часто представал живым существом. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.

Погода в Украине

На выходных 22-23 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в западных оластях местами пройдут сильные дожди.

В четверг, 20 августа, по всей Украине будет жарко, на западе местами пройдут дожди. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +33°.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться жаркая погода, жителям западных областей синоптики обещают сильные дожди, местами с грозами.