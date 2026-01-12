В Сумской области увидели сразу два редких явления в небе (фото)

Сфотографировать удалось полярное сияние и двойное солнечное гало.

В Сумской области за сутки наблюдали сразу два редких небесных явления. Об этом сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии.

В частности, ночью над Сумщиной можно было увидеть полярное сияние, которое окрасило небо в красный цвет. А уже днем на небосводе появилось редкое двойное гало.

"Атмосфера подарила сразу два уникальных явления, которые случаются не так часто и стали настоящим украшением неба", - говорят синоптики.

Отметим, что на Земле 11 и 12 января продолжается умеренная магнитная буря. Именно благодаря ей и можно было наблюдать полярное сияние.

Еще редкие природные явления в Украине

В начале сентября украинцы имели возможность наблюдать за "Кровавой Луной". Это полное лунное затмение, которое можно было увидеть невооруженным глазом. По данным NASA, следующее лунное затмение произойдет в марте 2026 года, но его смогут увидеть жители некоторых частей Азии, Австралии, островов Тихого океана и Америки.

В ноябре в Карпатах появился Брокенский призрак - редкое явление, при котором человек видит свою гигантскую тень, окруженную сияющим ореолом.

А над украинской полярной станцией "Академик Вернадский", которая расположена в Антарктике, полярники зафиксировали редкое явление - перламутровые облака.

