Тепло по стране распределится неравномерно.

На выходных в Украине ожидается неоднородная температура и дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение 4-5 октября самой холодной погода ожидается на западе, а самой теплой - на востоке и юго-востоке:

на западе +9...+12 градусов;

на севере +12...+14;

в центральных областях +12...+18;

на юге +15...+19, в Крыму - до +20;

на востоке +15...+18 градусов.

"Дожди в субботу пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины", - прогнозирует Наталка Диденко.

В воскресенье осадки пройдут в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части.

Погода в Киеве

В Киеве на выходных будет преобладать погода без осадков, только вечером в субботу возможен небольшой дождь.

Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 градусов.

О том, что на выходных должно потеплеть, говорит и черкасский синоптик Виталий Постригань.

По его информации, сегодня в Украине ожидается сухая погода - осадки прекратятся, однако на выходных снова будет идти дождь.

"По предварительным прогностическим оценкам, новая рабочая неделя обещает больше тепла и меньше влаги. Однако устойчивой погоды "бабьего лета" еще нужно подождать", - резюмировал специалист.

