На выходных в Украине ожидается неоднородная температура и дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В течение 4-5 октября самой холодной погода ожидается на западе, а самой теплой - на востоке и юго-востоке:
- на западе +9...+12 градусов;
- на севере +12...+14;
- в центральных областях +12...+18;
- на юге +15...+19, в Крыму - до +20;
- на востоке +15...+18 градусов.
"Дожди в субботу пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Вечером распространятся на центральную часть и на север Украины", - прогнозирует Наталка Диденко.
В воскресенье осадки пройдут в южной части, кроме Одесской области, а также в восточных областях и местами в западной части.
Погода в Киеве
В Киеве на выходных будет преобладать погода без осадков, только вечером в субботу возможен небольшой дождь.
Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 градусов.
Потепление в Украине
О том, что на выходных должно потеплеть, говорит и черкасский синоптик Виталий Постригань.
По его информации, сегодня в Украине ожидается сухая погода - осадки прекратятся, однако на выходных снова будет идти дождь.
"По предварительным прогностическим оценкам, новая рабочая неделя обещает больше тепла и меньше влаги. Однако устойчивой погоды "бабьего лета" еще нужно подождать", - резюмировал специалист.