На выходных, 4 и 5 октября, в Украину зафдет новая волна дождей, а на востоке страны даже есть вероятность гроз. Температура при этом немного повысится. под конец недели на западе уже будет +11°...+15°, на остальной территории - до +15°...+17°, а на юге и востоке разогреет до +19°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +16°,облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Во Львове в субботу ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, дождь, ночью +6°, днем +13°.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +6°...+15°, дождь. В воскресенье температура будет +8°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +19°, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, +11°...+19°, небольшой дождь.
В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +19°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+19°, облачно с прояснениями, дождь.
В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +19°, дождь. В воскресенье температура составит +9°...+15°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +8°...+20°, дождь. В воскресенье +8°...+20°, пасмурно, дождь с грозой.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье ночью ожидается +14°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье будет небольшая облачность, дождь, ночью +13°, днем +19°.
В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +12°, днем +19°, дожди с грозами.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью 0°, днем до +7°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +5°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +7°, днем +10°, дождь.
В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +10°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+9°, дождь.
В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +11°. В воскресенье - пасмурно, +5°...+7°, дождь.
В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +13°, днем +19°. В воскресенье - ясно, температура +10°...+17°.