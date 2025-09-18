В Одесской области также объявлен І уровень опасности.

В Одессе на сегодня, 18 сентября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 18 сентября ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Ветреная погода также ожидается и по территории Одесской области.

Видео дня

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

В четверг, 18 сентября, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +19°...+24°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +19°...+21°. Температура морской воды +20°...+21°.

Непогода в Украине - прогноз на 18 сентября

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и ветре в Украине 18 сентября.

По ее данным, атмосферный фронт с дождями и низкими градусами переместится в восточном направлении. Поэтому на западе, севере и значительные территории центральной части страны погода уже будет улучшаться, осадки прекратятся. В то же время на Левобережье пройдут дожди и похолодает.

Вас также могут заинтересовать новости: