Погода на завтра: почти по всей Украине похолодает (видеопрогноз)

16:30, 7 июля 2020
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Жаркая погода сохранится только в восточных областях.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН
Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 июля, в Украине без осадков, температура до +36°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +10°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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