Погода на завтра: почти по всей Украине похолодает (видеопрогноз)
Жаркая погода сохранится только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 июля, в Украине без осадков, температура до +36°.
Смерчи и мощные ливни: синоптики рассказали, как изменится климат в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +10°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.
Прогноз погоды в Украине на среду, 8 июля
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+26°... +12°
- Днепр+38°... +21°
- Донецк+37°... +20°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+38°... +22°
- Ивано-Франковск+17°... +11°
- Киев+26°... +14°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+39°... +22°
- Луцк+17°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+35°... +18°
- Одесса+33°... +17°
- Полтава+35°... +20°
- Ровно+16°... +9°
- Симферополь+34°... +21°
- Сумы+34°... +19°
- Тернополь+16°... +9°
- Харьков+36°... +21°
- Херсон+35°... +21°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+31°... +14°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+22 °
Влажность:87 %
Давление:755 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков:36 %
Восход:05:51
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей