Специалисты предупреждают, что магнитная буря продолжится.

В понедельник, 20 октября, на Земле продолжится магнитная буря, которая началась еще 16 октября. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозу, это должна быть слабая магнитная буря уровня G1. Такие бури случаются довольно часто и большинство олюдей совершенно не ощущают никаких изменений, однако метеочувствительные люди могут почувствовать неприятные сиптомы в виде слабости, легкой утомляемости, головной боли, головокружения и прочего.

По данным Meteoagent, К-индекс с утра уже приблизился к отметке 4, а магнитная буря начнется при показателе 5.

Магнитные бури - как защитить организм

Во время магнитных бурь организм человека испытывает дополнительную нагрузку. Каак считается, могут появляться головные боли, раздражительность, скачки давления или бессонница. Чтобы облегчить влияние геомагнитных колебаний, важно заботиться о спокойствии и стабильном режиме дня:

избегайте стрессов, не переутомляйтесь, спите не менее семи часов;

пейте достаточно воды – она помогает поддерживать нормальное кровообращение и уменьшает усталость;

питайтесь легко: овощи, рыба, крупы, продукты с магнием и витаминами группы B помогают сердцу и нервной системе;

граничьте кофе, крепкий чай и алкоголь, которые могут усиливать сердцебиение.

Также полезно чаще бывать на свежем воздухе, совершать глубокие вдохи и короткие прогулки. Людям с проблемами сердца или давления следует контролировать свое состояние и принимать лекарства.

