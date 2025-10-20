20 фото УНИАН

Начало недели в Киеве, 20 октября, будет пасмурным и мокрым. Сегодня в столице ожидается самый холодный день из ближайших. Об этом сообщает Погода УНИАН

Утром столбики термометров покажут +4°, а в течение дня температура максимально повысится до +8°. Небо затянет тучами, но существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Тернополе 20 октября ночью будет -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+10°, дождь.

В Одессе 20 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

