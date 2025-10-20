Начало недели в Киеве, 20 октября, будет пасмурным и мокрым. Сегодня в столице ожидается самый холодный день из ближайших. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +4°, а в течение дня температура максимально повысится до +8°. Небо затянет тучами, но существенных осадков не ожидается.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 октября
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +10°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
В Тернополе 20 октября ночью будет -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
В Виннице сегодня будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черкассах сегодня будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+10°, дождь.
В Одессе 20 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.