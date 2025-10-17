В конце текущей недели в ряде областей Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Ночью 20 и 21 октября в западных областях заморозки в воздухе 0...-4°", - прогнозируют синоптики.
II уровень опасности, оранжевый, объявлен в таких областях:
- Закарпатская;
- Львовская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Волынская;
- Ровенская.
Погода 18 октября - прогноз по Украине
По данным синоптиков Укргидрометцентра, в субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на северо-западе, а днем по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью будет +4°...+9°, на крайнем юге страны - до +11°. Днем в субботу столбики термометров покажут +8°...+13°, в центральных, южных и восточных областях будет немного теплее, +11°...+16°.
Напомним, заморозки это снижение температуры воздуха или почвы до 0 °C и ниже, которое может повредить растения в период вегетации. Мороз - это уже устойчивое похолодание, характерное для зимнего периода, во время которого вегетация растений уже не происходит.