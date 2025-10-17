Температура в этих областях упадет до 0°...-4°.

В конце текущей недели в ряде областей Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 20 и 21 октября в западных областях заморозки в воздухе 0...-4°", - прогнозируют синоптики.

II уровень опасности, оранжевый, объявлен в таких областях:

Закарпатская;

Львовская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Волынская;

Ровенская.

Погода 18 октября - прогноз по Украине

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на северо-западе, а днем по всей Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, днем на Прикарпатье местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет +4°...+9°, на крайнем юге страны - до +11°. Днем в субботу столбики термометров покажут +8°...+13°, в центральных, южных и восточных областях будет немного теплее, +11°...+16°.

Напомним, заморозки это снижение температуры воздуха или почвы до 0 °C и ниже, которое может повредить растения в период вегетации. Мороз - это уже устойчивое похолодание, характерное для зимнего периода, во время которого вегетация растений уже не происходит.

