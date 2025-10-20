Не знают границ неба: 6 истребителей, которые заправляются в воздухе

Шесть современных истребителей демонстрируют, как технология дозаправки в воздухе превращает боевую авиацию в силу без границ и границ.

Дозаправка в воздухе - это одна из ключевых технологий современной авиации, которая позволяет боевым самолетам оставаться в небе часами, выполняя сложные миссии без посадки. С помощью специальных топливозаправщиков топливо перекачивается прямо во время полета, что существенно расширяет радиус действия и боевые возможности истребителей.

Wionews назвал шесть самолетов, которые обладают этой высокотехнологичной способностью - и благодаря ей стали настоящими символами выносливости в воздухе.

F/A-18 Super Hornet - мастер заправки над океаном

Американский F/A-18 Super Hornet является одним из главных боевых самолетов палубной авиации США. Его система дозаправки позволяет пилотам получать топливо прямо над океаном - с самолетов-заправщиков KC-135 или палубных "бади-заправщиков". Благодаря точным зондам и навигационным системам Super Hornet может выполнять длительные боевые миссии без возвращения на авианосец.

F-16 Fighting Falcon - универсальный боец на все случаи жизни

Легендарный F-16 оснащен как системой дозаправки через штангу, так и через зонд, что делает его совместимым с различными типами заправщиков. Воздушные силы Индии недавно усовершенствовали обучение пилотов на таких операциях, используя арендованные KC-135. Это позволяет F-16 действовать на еще больших расстояниях, оставаясь одним из самых гибких истребителей в мире.

Су-30МКИ - дальнобойный страж Индии

Мощный Су-30МКИ может дозаправляться в воздухе с помощью системы зондирования и торможения, используя самолеты-заправщики Ил-78МКИ. Такая возможность позволяет выполнять дальние миссии, прикрывать удаленные цели и поддерживать стратегическое присутствие Индии в воздушном пространстве региона.

Rafale - французская выносливость и точность

Многоцелевой Rafale, созданный компанией Dassault Aviation, заправляется в воздухе через систему зонда и корзины, получая топливо от Airbus A330 MRTT. Эта способность позволяет ему не только пролететь тысячи километров, но и нести большее количество вооружения, не жертвуя запасом топлива.

Tejas Mk1A - гордость индийского авиапрома

Легкий истребитель Tejas Mk1A, разработанный полностью в Индии, оснащен зондами для дозаправки в воздухе. Сочетание малого веса и экономичного двигателя делает его чрезвычайно эффективным в длительных полетах. Это еще один шаг к независимости Индии в сфере военной авиации.

F-35 Lightning II - взгляд в будущее дозаправки

Самый современный F-35 оснащен высокотехнологичными системами дозаправки, совместимыми с различными самолетами-заправщиками. Компания Boeing уже тестирует автономную заправку дронами-заправщиками, что в перспективе позволит F-35 оставаться в небе практически без ограничений времени.

Дозаправка в воздухе - это не просто техническое удобство, а стратегическое преимущество. Она определяет, насколько далеко может зайти армия - и как долго ее самолеты способны доминировать в небе.

