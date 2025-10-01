По Харьковской области также объявлен повышенный уровень опасности.

В Харькове октябрь начинается со штормового предупреждения. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоитиков, ожидается и по территории Харьковской области.

"Утром и днем 1 октября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

1 октября на Харьковщине днем возможен дождь. Ветер восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 4-9° тепла. В Харькове днем также будет идти дождь. Ветер восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура 6-8° тепла.

2 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура: ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

3 октября будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с. Температура: ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

4 октября также будет преобладать переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура: ночью 8-13° тепла, днем 16-21°.

5 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура: ночью 8-13° тепла, днем 13-18°.

