По области также объявлен повышенный уровень опасности.

В Харькове на сегодня, 30 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"30 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове

30 сентября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем местами местами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный, 9 - 14 м/с, местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с.

Температура воздуха днем максимум +10°...+15°.

1 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9 - 14 м/с, днем местами порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+7°, а днем похолодает до +8°...+13°.

Погода в Украине

По данным Погода УНИАН, сентябрь в Украине завершится холодом и дождями. По всей стране, за исключением восточных областей, пройдут дожди, а температура будет в пределах +10°...+13°. Только на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до +14°...+16°.

