Выходные в Украине будут теплыми, но с нюансами, – синоптик Диденко

Синоптик рассказала об особенностях погоды в ближайшие выходные.

Последние выходные марта будут умеренно теплыми, но местами пройдут дожди, увеличится облачность, местами похолодает, а ветер станет порывистым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, большая часть территории Украины останется без осадков, но местами все же будут идти дожди.

"28-29 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области, возможно, несколько капель дойдут до Житомирской и Киевской областей. В воскресенье также небольшой дождь пройдет в Луганской области", – рассказала Наталья Диденко.

Кроме того, ожидается умеренный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха в дневные часы в субботу и воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +12...+18 градусов.

"Завтра, 28 марта, холоднее будет в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской областях и в восточных районах Киевской области, днем +8...+11 градусов. А в воскресенье похолодает до +9...+12 градусов в западной части Украины и на севере", - уточнила эксперт по погоде.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве в течение выходных существенных осадков не ожидается, но в воскресенье облачность увеличится. 28 марта температура воздуха днем ожидается +12...+14, а в воскресенье немного похолодает – до +10...+12 градусов.

