На выходных погода в Украине начнет меняться

Температура еще будет довольно высокой, но начнутся дожди.

Последние мартовские выходные в Украине будут теплые, но с дождями. Температура днем ожидается +13°...+17°, ночью тоже будет уверенный "плюс". В субботу небольшие дожди пройдут на юго-западе и в Закарпатской области, а в воскресенье осадки уже затронут запад, юг и восток страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +17°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +16°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +3°, днем +18°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +3°...+17°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +6°...+15°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, +6°...+15°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°. В воскресенье температура составит +6°...+15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +4°...+16°. В воскресенье +6°..+16°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +7°, днем +16°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +7°, пасмурно, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +16°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью составит +5°, днем +13°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +16°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +5°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+13°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура +7°...+12°.

