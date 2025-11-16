С понедельника станет теплее, но будет сильный юго-западный ветер.

В понедельник, 17 ноября, температура воздуха в Украине в течение дня поднимется до +10...+15 градусов, а на юге даже до +17, однако уже 19 ноября повсюду похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра можно погреться. Потому что в понедельник температура воздуха в течение дня поднимется до +10+15, а на юге до +17 градусов!" - отметила она, напомнив, что в воскресенье в северной части Украины ночью столбики термометров опускались до 5 градусов мороза.

Впрочем, по ее словам, "сильный юго-западный ветер несколько нивелирует это теплое намерение", ведь ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в западной части в понедельник вероятны дожди, тогда как на остальной территории - без осадков.

"В Киеве завтра, 17 ноября, также ожидается сильный ветер южных направлений со штормовыми порывами, потеплеет до +12 градусов, в понедельник в столице без дождя", - отметила синоптик.

По ее данным, тепло недолго побудет, и уже 19 ноября везде похолодает:

"Приблизится циклон с юго-запада и из-за сочетания влажного воздуха с юга и воздушной массы с севера увеличится осадков и даже местами ожидается мокрый снег".

Погода в Украине

Ранее УНИАН писал, что Украину может накрыть одно из самых сильных похолоданий за последние 70 лет. По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, уже в третьей декаде ноября может быть сильное снижение температуры.

Однако синоптик подчеркнул, что к таким прогнозам нужно относиться взвешенно, ведь они слишком долгосрочные.

"Прогноз погоды с высокой достоверностью - на 1-3 суток, в дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается. Такие реальные дела, и это не особенность наших синоптических карт или расчетов, в Германии и Бельгии такие же", - пояснил эксперт.

