Также президент сообщил, что поедет в Испанию договариваться об усилении украинской противовоздушной обороны.

Украина заключила "историческое соглашение" с Францией для усиления авиации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

"Историческое соглашение подготовили с Францией. Будет значительное усиление нашей авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей", - детализировал президент.

Он отметил, что соглашение будет подписано уже завтра.

"Это то, что, действительно, помогает Украине защищаться и достигать наших целей, наших задач", - прокомментировал глава государства.

Кроме того, Зеленский анонсировал на вторник свой визит в Испанию. "Еще одна сильная страна, которая присоединилась к партнерам и инициативам, которые нам реально помогают. Главные наши цели сегодня - это ПВО, ракеты для ПВО. И после каждого российского удара мы обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем", - сказал Зеленский.

Усиление украинской ПВО

В октябре авиационный эксперт Валерий Романенко отмечал, что увеличение количества "Шахедов", которыми РФ атакует Украину, требует создания местной противовоздушной обороны.

А эксперт по вопросам авиации Константин Криволап отмечал, что россияне вокруг украинских границ строят 11 защищенных площадок для запуска дронов.

2 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что Германия предоставила Украине для укрепления ПВО определенное количество зенитных ракетных комплексов Patriot. Он детализировал, что некоторое время обе стороны готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены.

