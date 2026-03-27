В Украине объявлен I уровень опасности: какие области затронет (карта)

Прогноз погоды в Украине на 28 марта.

В Украине на субботу, 28 марта, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 марта в юго-восточной части страны и в Харьковской области ночью и утром будет туман", – прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость снизится до 200-500 метров.

Из-за тумана в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 28 марта - прогноз на завтра

В субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем пройдет небольшой дождь.

На востоке и юго-востоке страны ночью и утром туман.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы достигать 15-20 м/с.

Температура ближайшей ночью +2°...+7°, а завтра днем потеплеет до +13°...+18°. В Карпатах термометры покажут +4°...+9°.

В Киеве 28 марта также будет облачно с прояснениями и без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области ночью +2°...+7°, днем +13°...+18°. В столице ближайшей ночью +4°...+6°, а завтра днем +15°...+17°.

