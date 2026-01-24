24 января по всей Украине заснежит

Осадки будут несильными и местами - с дождем.

В субботу, 24 января, сильных морозов в Украине не будет. Теплее всего будет на юге и западе, где местами ожидается небольшой "плюс", а самая холодная погода будет на северо-востоке, где столбики термометров покажут -8°...-10°. День будет пасмурный, со снегом, мокрым снегом и дождями - в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня тепло распределится неравномерно. В Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях ожидается -3°...-7° и небольшой снег. На остальной территории температура повысится до -1°...+1°, а осадки будут в виде небольшого мокрого снега и дождя.

На севере старны суббота будет пасмурной и холодной. Тут в течение дня ожидается от -5° до -10°. Местами пройдет небольшой снег.

На востоке Украины сегодня ожидается такая же ситуация, как и на севере. День пасмурный, температура -5°...-10° и местами небольшой снег.

В центральных областях ожидается -3°...-7°. В течение суток тут также местами пройдет небольшой снег.

На юге Украины температура будет в пределах -1°...+1°. Тут осадки будут в виде небольшого снега и мокрого снега.

24 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

24 января - день памяти святой преподобной Ксении Римлянки. По приметам, если в этот день потеплело и пришла оттепель, то весна придет рано и будет мягкой.

