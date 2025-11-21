Погода будет контрастной: синоптик рассказала, кому повезет провести теплые выходные

На Западе страны будет холоднее, а вот на Юге продолжается теплая осень.

В ближайшие субботу-воскресенье погоду будут определять циклон и атмосферные фронты. В западных областях Украины погода будет сложная, написала синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что на Западе Украины ожидается снег. Из-за налипания мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

На севере Украины будет преобладать дождь. В центральных областях дождь пройдет местами.

На юге и на востоке без осадков.

Температура воздуха на выходных будет контрастной. Если в западных областях будет холодно, днем +1+4 градуса, а местами возможны небольшие "минусы". А на севере в субботу будет +5+7 градусов, а в воскресенье +3+6 градусов.

В центральных областях погода будет разной В Винницкой области в субботу ожидается +6+8, в воскресенье +2+5 градусов. А на остальной территории центральной части очень тепло, +11+16 градусов.

На востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13+17 градусов. В южной части еще теплее - +15+20 градусов тепла.

В Киеве 22-23 ноября временами дождь. В субботу +6+8 градусов, в воскресенье +4+6 градусов.

"Погода сложная, контрастная, поэтому внимательно к себе, к тем, кто рядом. В такую погоду на Майдане мы получали реальную свободу, прекрасно знаем эти ноябрьские синоптические невероятные кандибоберы и, что там говорить, непростые погодные проявления. Поэтому, как всегда, держим себя и свою страну в равновесии, свободе, достоинстве и любви", - написала она.

Напомним, что холодную погоду западным областям принес арктический воздух, который преобладает в этой части Европы. Остальная территория Украины продолжает прогреваться благодаря теплому и влажному воздуху, поэтому до конца месяца холодов не ожидается. Хотя небольшие заморозки вполне возможны.

