Во Львове объявили I уровень опасности (инфографика)

Во Львове в начале недели, 18 мая, объявили повышенный уровень опасности.
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в городе и по Львовской области сегодня будут грозы.
В связи с этим на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
18 мая погоду на Львовщине будет определять влияние и прохождение атмосферных фронтов с северо-востока.
По области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 9 – 14 м/с. Температура днем ожидается от +16° до +21°. Во Львове термометры покажут +18°...+20°.
Погода 18 мая – прогноз по Украине
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Ожидаются умеренные дожди, местами грозы. В большинстве восточных областей без осадков. Утром на востоке, юго-востоке, в Закарпатье и в Карпатах местами туман.
Ветер будет 5-10 м/с. Температура днем +18°...+23°, а на востоке страны подогреет до +26°.