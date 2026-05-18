Во Львове объявили I уровень опасности (инфографика)

Синоптики прогнозируют грозы сегодня в городе и по области.

Во Львове в начале недели, 18 мая, объявили повышенный уровень опасности.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, в городе и по Львовской области сегодня будут грозы.

"На территории Львовской области и в городе Львове 18 мая утром и днем гроза", – говорится в прогнозе.

В связи с этим на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

18 мая погоду на Львовщине будет определять влияние и прохождение атмосферных фронтов с северо-востока.

По области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 9 – 14 м/с. Температура днем ожидается от +16° до +21°. Во Львове термометры покажут +18°...+20°.

Погода 18 мая – прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Ожидаются умеренные дожди, местами грозы. В большинстве восточных областей без осадков. Утром на востоке, юго-востоке, в Закарпатье и в Карпатах местами туман.

Ветер будет 5-10 м/с. Температура днем +18°...+23°, а на востоке страны подогреет до +26°.

