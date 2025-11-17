фото pexels.com

Начало недели в Украине, 17 ноября, будет относительно теплым, но уже с завтрашнего дня должно похолодать. Сегодня в большинстве областей воздух прогреется до +11°...+15°, на юге - до +16°...+18°, а на западе страны пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +12°, дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +4°, днем +11°.
  • В Ривне сегодня пасмурно, ночью +4°, днем +11°, дождь.
  • В Тернополе 17 ноября  ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, дождь, ночью +6°, днем +13°.
  • В Виннице сегодня будет +6°...+13°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+13°.
  • В Одессе 17 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.
  • В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+18°.
  • В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +9°, днем +14°.
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

17 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

17 ноября - Никандра и Ермея. По приметам, если утки остались на зиму, то зима будет теплой.

