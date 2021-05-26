Ненастье продолжается уже второй день.

Сильные теплые ветры вызвали пыльные бури, которые 25 мая пронеслись по Южной Австралии. Людям с проблемами дыхания рекомендовано оставаться в помещениях.

Об этом сообщает The Watchers.

Буря началась в понедельник и продолжалась два дня.

Власти посоветовали людям с проблемами дыхания и астмой оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, если их состояние ухудшается.

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Фелим Ханниффи, старший синоптик Бюро метеорологии, сказал, что в конечном итоге буря продвинется дальше на юго-восток.

"Это связано с довольно интенсивной областью низкого давления, которая продолжает медленно перемещаться у северного острова Новой Зеландии", - подчеркнул он.

A health alert has been issued across South Australia, with warm, strong winds whipping up dangerous dust storms. @katelambe_#9Newspic.twitter.com/8boGB7lcDw — 9News Adelaide (@9NewsAdel) May 24, 2021

Песчаная буря в Алжире

На Алжир налетел сильный ветер, поднявший большое количество пыли и песка, создав практически нулевую видимость в районе Айн-Сефра, провинция Наама.

По словам фотографа Карима Бушетата, шторм начался в воскресенье, 23 мая, около 17:45 по местному времени, быстро окрасив небо над Айн-Сефрой в кроваво-красный цвет.

Сильная пыльная буря длилась около часа.

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Перевод: Елена Пилипчак