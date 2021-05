Сильные теплые ветры вызвали пыльные бури, которые 25 мая пронеслись по Южной Австралии. Людям с проблемами дыхания рекомендовано оставаться в помещениях.

Об этом сообщает The Watchers.

Буря началась в понедельник и продолжалась два дня.

Власти посоветовали людям с проблемами дыхания и астмой оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, если их состояние ухудшается.

Читайте такжеПо Херсонской области пронеслось торнадо: снесены крыши и повалены деревья (фото, видео)

Фелим Ханниффи, старший синоптик Бюро метеорологии, сказал, что в конечном итоге буря продвинется дальше на юго-восток.

A health alert has been issued across South Australia, with warm, strong winds whipping up dangerous dust storms. @katelambe_#9Newspic.twitter.com/8boGB7lcDw