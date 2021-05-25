Буря длилась около часа.

На Алжир налетел сильный ветер, поднявший большое количество пыли и песка, создав практически нулевую видимость в районе Айн-Сефра, провинция Наама.

Об этом сообщает The Watchers.

По словам фотографа Карима Бушетата, шторм начался в воскресенье около 17:45 по местному времени, быстро окрасив небо над Айн-Сефрой в кроваво-красный цвет.

Сильная пыльная буря длилась около часа.

Песчаная буря в Японии и Южной Корее

29 марта песчаная буря, пришедшая из пустыни Гоби, накрыла западные регионы Японии.

Видимость упала до 6 километров в городе Мацуэ, до 8 километров в Хиросиме и до 9 километров в Окаяме.

Ожидалось, что до вторника песок будет постепенно дрейфовать на восток и достигнет восточных и северных районов Японии. В некоторых местах видимость может упасть до 5 километров.

Как передает Yonhap, песчаная буря накрыла практически всю Южную Корею, включая столицу - Сеул. Местные метеорологические службы констатировали высокую концентрацию частиц пыли в воздухе.

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Автор: Елена Пилипчак