Синоптик прогнозирует, что следующая неделя также начнется с холодной погоды.

В ближайшие выходные, 18 и 19 октября, погода испортится по всей стране. Температура значительно снизится, пройдут дожди и много где - мокрый снег. Холодная погода продлится и в начале следующей недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным активный циклон с северо-запада принесет дожди. В субботу удержатся от осадков Херсонщина, Николаевщина, Запорожье, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области.

Также 18 октября начнется снижение температуры в западных областях, днем ожидается лишь +8...+12 градусов. На остальной территории Украины еще побудет более теплая погода с температурой +12...+15 градусов.

"В западной части Украины усилится ветер до сильного!" - предупредила эксперт по погоде.

В Киеве 18 октября также ожидается влажная, однако еще достаточно теплая погода. Дождь вероятен в субботу во второй половине дня. Ветер в столице будет умеренный, временами порывистый.

В конце недели погода испортится уже по всей стране.

"Внимательно. 19-го октября в большинстве областей Украины - резкое похолодание, днем до +4...+8 градусов, на востоке и юге еще удержится в воскресенье более теплая погода до +11...+15 градусов", - предупреждает Наталка Диденко.

Периодические дожди пройдут по всей Украине, а из-за существенного снижения температуры местами возможен мокрый снег.

"В понедельник, 20-го октября, холодная погода в Украине удержится", - говорит синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью 20 и 21 октября в западных областях заморозки в воздухе 0...-4°. Из-за непогоды объявлен II уровень опасности, оранжевый.

