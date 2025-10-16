Температура повысится на пару градусов практически по всей стране.

В пятницу, 17 октября, в Украине продолжится сухая погода без осадков. По всей стране будет облачно, но с прояснениями, а температура повысится еще на градус два. В большинстве областей столбики термометров покажут +11°..+15°. Об этом сообщает Погода УНИАН. Ожидается, что с 18 октября погода начнет меняться: температура заметно снизится и начнутся дожди, местами - с мокрым снегом.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 17 октября ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +4°...+13°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+13°.

В Одессе 17 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +4°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.

17 октября - праздник, приметы погоды

10 октября - пророка Осии. По приметам, если день теплыЙ, то и зима будет теплой.

