В воскресенье, 19 октября, магнитная буря на Земле продолжится. об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Как сообщается, магнитная буря будет слабой - уровня G1. Однако влияние высокоскоростного потока корональной дыры, который ожидается сегодня, может дополнительно усилить геомагнитную активность.

Ожидается общая активная геомагнитная обстановка, с вероятностью интервалов G1 и даже G2, если выброс корональной массы все же достинег нашей планеты.

Несколько дней назад на поверхности Солнца зафиксировали серию выбросов корональной массы, направленных в сторону Земли. Как сообщила специалист по космической погоде доктор Тамита Сков, к нашей планете одновременно устремились сразу четыре солнечные бури.

Магнитные бури - как защититься от их влияния

Считается, что во время магнитных бурь организм испытывает повышенную нагрузку, поэтому в такие дни важно беречь себя. Постарайтесь больше отдыхать и не перегружать нервную систему. Избегайте конфликтов, сильного стресса и недосыпа. Пейте достаточно воды. Рацион лучше сделать лёгким: овощи, рыба, каши, орехи и продукты с магнием. Ограничьте кофе, крепкий чай и алкоголь. Полезны короткие прогулки на свежем воздухе и спокойный ритм дня.

