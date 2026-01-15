Магнитные бури 15 января: будет ли шторм в середине зимы (график)

Ученые говорят, что скорость солнечного ветра все еще повышена.

В четверг, 15 января, магнитныхз бурь на Земле не ожидается, Солнце наконец успокоилось. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра все еще повышена. Вероятность отдельных активных периодов остается значительной, пока скорость солнечного ветра медленно возвращается к фоновому уровню. Однако даже слабой магнитной бури сегодня не ожидается.

Справка УНИАН. Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы.

Видео дня

Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая колебания разной силы - от слабых до сильных геомагнитных штормов.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури могут приводить к сбоям в работе спутников, радиосвязи, навигационных систем и энергосетей. В атмосфере они вызывают полярные сияния, которые иногда наблюдаются даже в средних широтах.

На человека влияние проявляется не у всех, но метеозависимые люди часто жалуются на головные боли, слабость, перепады артериального давления, раздражительность, нарушение сна и снижение концентрации. Особенно чувствительны пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Чтобы легче перенести магнитные бури, специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать переутомления и стрессов. Полезны прогулки на свежем воздухе, лёгкая физическая активность и сбалансированное питание. В дни геомагнитных возмущений лучше ограничить кофе и алкоголь, а при плохом самочувствии - снизить нагрузки и прислушиваться к сигналам организма.

