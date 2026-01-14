15 января небольшое потепление принесет в Украину ветер и мокрый снег

Уже 16 января температура снова снизится.

В середине недели, 15 января, погода в Украине ненадолго изменится. На западе и юге слегка потеплеет. Повышение температуры будет сопровождаться ветром, мокрым снегом и снегом. Осадки также ожидаются на юго-востоке страны и в некоторых центральных областях. На остальной территории сохранятся морозы -7°...-13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -19°, днем -11°.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -5°, днем 0°, небольшой мокрый снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -9°, днем -4°, небольшой мокрый снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -13°, днем -6°, снег.

В Тернополе 15 января ночью будет -8°, днем -2°, пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -4°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, небольшой мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -6°, днем -1°, небольшой мокрый снег.

В Виннице завтра будет -16°...-9°, облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Житомире в четверг ночью будет -19°, днем -11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -21°...-11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -16°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -13°...-8°, местами небольшой снег.

В Одессе 15 января - пасмурно, температура ночью -7°, днем -3°, снег.

В Херсоне в четверг ночью будет -7°, днем -2°, облачно с прояснениями, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -8°, днем -3°, снег.

В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, пасмурно, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -16°, днем -10°, небольшой снег.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, -6°...-2°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -8°, днем -5°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -5°, снег.

15 января - какой праздник, приметы погоды

15 января - День памяти святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. По приметам, если весь день держится мороз, то весна придет поздно и будет холодной.

