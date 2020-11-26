The Independent: температура в Арктике растет, тепловое поле почти вдвое превысило размер США (карта)

Температура в ноябре на 10-12° выше, чем была 30 лет назад.

Пояс теплого воздуха над Арктикой почти в два раза больше размера США / Фото University of Maine

Рекордно теплый год для Арктики продолжается, поскольку температура в конце ноября 2020 года оказалась на 12° выше, чем в среднем в 1990-х годах.

Об этом сообщает The Independent.

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21 ноября 2020 года температура была на 10-12° выше, чем 30 лет назад, в то время как для всей Арктики температура была в среднем на 6,7° выше нормы.

Измерения представляют собой средние температуры для всей поверхности Арктики, где в начале этого года уже наблюдались высокие температуры.

Хотя по меркам обычного человека здесь все еще холодно, а во многих местах температура значительно ниже нуля, размер территории, пострадавшей от такого огромного всплеска температур, встревожил ученых.

"Это становится ежегодным напоминанием о быстром изменении климата, которое мы наблюдаем в Арктике", - сказал доктор Зак Лейб, специалист по климату в Арктике из Университета штата Колорадо.

По данным Barents Observer, в настоящее время пояс теплого воздуха тянется от северной Гренландии через Северный полюс до моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря к северу от материковой части России.

К северо-востоку от Шпицбергена, над Землей Франца-Иосифа и Северной Землей также наблюдалась аналогичная аномальная жара.

Размер "пораженной" области почти вдвое превышает размер США.

В Арктике наступает теплая погода несмотря на то, что солнце уже зашло на зиму.

В октябре в Арктике был зафиксирован рекордно низкий уровень ледового покрова, и даже к середине ноября многие районы едва начали повторно замерзать, оставив обширные участки открытой воды.

Ученые предупредили, что по мере увеличения площади открытого океана энергия солнца поглощается больше, еще сильнее нагревая океан, усиливая глобальный нагрев и неизбежно изменяя пищевые цепочки, от которых зависит выживание бесчисленных видов.

Октябрь был самым жарким за всю историю наблюдений в Европе и наступил после рекордной волны тепла в Сибири в начале этого года.

Справка УНИАН. Съемка с помощью тепловых инфракрасных радиометров, которыми оснащены метеорологические спутники, открыла возможность одновременной фиксации температур поверхности суши и океана. Тепловые инфракрасные снимки отражают интенсивность теплового излучения суши или воды. Их используют для картографирования и анализа пространственного распределения температур поверхности Земли.

Тепловые поля в океанах и морях теперь изучаются из космоса с помощью специальной аппаратуры, работающей в инфракрасной и микроволновой зонах спектра. Съемки со спутников показывают, что Мировой океан представляет собой сложную систему тепловых неоднородностей. Температура тепловых пятен (полей) на поверхности океана со временем изменяется, тепловые поля перемещаются.

Установленная на спутниках аппаратура позволяет следить за этой непрерывно меняющейся тепловой картиной и получать оценку температуры с точностью до 1-2°.