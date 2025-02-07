Этот полуостров уже известен своими оползнями, однако в последнее время они усилились.

Прибрежная зона в Южной Калифорнии сползает ближе к Тихому океану с тревожной скоростью. Об этом свидетельствует новое исследование, которое провела Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), пишет Interesting Engineering.

Скорость оползня увеличивается

Речь идет о полуострове Палос-Вердес, который находится к югу от Лос-Анджелеса. Он известен своими оползнями, однако новое исследование показывает, что движение усилилось, из-за чего возникает угроза для местных жителей.

Согласно радиолокационным снимкам, которые были собраны с 18 сентября по 17 октября 2024 года, оползень на полуострове движется со средней скоростью около 10 сантиметров в неделю.

Видео дня

Отмечается, что община на протяжении лет сталкивалась с медленными оползнями, однако недавно снимки свидетельствуют о том, насколько изменилась скорость и размер оползня, который расширяется и ускоряется в течение лета.

"Оползень движется быстрее. Он действительно начал двигаться в прошлом году, что привлекло внимание к этому региону, который исторически не видел подобной активности", - отметил ученый по вопросам оползней с JPL Александр Хандвергер.

По словам исследователей, увеличение скорости и размера оползня связано с сильными ливнями, которые произошли в Южной Калифорнии в 2023 году, еще больше осадков наблюдалось в начале 2024 года. В NASA считают, что эти экстремальные погодные условия являются основной причиной, которая способствует сдвигу почвы. Однако недавние снимки свидетельствуют о том, что за последние недели оползень немного замедлился.

Как это влияет на инфраструктуру и безопасность

Оползень затрагивает районы, которые ранее считались стабильными, а также регионы, где есть сотни домов и сооружений.

"Скорость более чем достаточная для того, чтобы поставить под угрозу человеческую жизнь и инфраструктуру", - отметил Хандвергер.

В NASA отмечают, что часть полуострова находится на древнем комплексе оползней, который движется уже более 60 лет.

Кроме того, из-за постоянной угрозы оползней в этой местности ведется мониторинг с использованием как воздушных радаров, так и спутниковых данных, которые предоставляются госслужащим для помощи в реагировании и информировании общественности.

Экстремальные погодные явления в мире - последние новости

Как писал УНИАН, тысячи туристов спешно покинули живописный греческий остров Санторини из-за угрозы землетрясений. Отмечается, что серия подземных толчков зафиксирована в Эгейском море. Таким образом на курорте до 3 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

Также сообщалось, что на Полтавщине произошло землетрясение. Толчки зафиксировали 1 февраля между Полтавой и Решетиловкой. По информации ГСЧС, негативных последствий нет, обращений тоже не поступало.

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