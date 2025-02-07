Если подводное землетрясение в Санторини спровоцирует цунами, Израиль будет иметь около двух часов.

После серии подземных толчков тысячи туристов спешно покинули живописный греческий остров Санторини. Землетрясения могут спровоцировать цунами, к встрече гигантской волны уже готовятся в Израиле.

Как пишет Interesting Engineering, серия подземных толчков зафиксирована в Эгейском море. В частности, с 26 января произошло более 6000 землетрясений и ситуация вызвала беспокойство не только в Греции, но и Израиле, где начали готовиться к возможному цунами.

Отмечается, что рано утром 6 февраля Афинский геодинамический институт сообщил о семи подземных толчках магнитудой более 4 баллов. После этого Министерство гражданской защиты Греции объявило, что на Санторине до 3 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

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"Местные жители и туристы почувствовали последствия сейсмической активности: более 11 000 человек покинули остров, многие на экстренных авиарейсах, поскольку сильный ветер парализовал паромное сообщение", - говорится в публикации.

Санторини, который ежегодно посещают 3,4 миллиона туристов, находится в состоянии неопределенности. Около 20 000 человек, постоянно проживающих на этом живописном острове, надеются на прекращение сейсмической активности, а ученые спрогнозировать это не могут.

"Интенсивность снижается, но еще не стабилизировалась", - заявил научный руководитель Афинского геодинамического института Афанассиос Ганас.

Заместитель директора института Василис Карастатис добавил: "Мы находимся в середине процесса".

Эпицентры землетрясений сосредоточены в Эгейском море, между Санторини, Анафи, Аморгосом и Йосом. При этом сейсмологи отмечают, что эти толчки не связаны с вулканической активностью в регионе, но не исключено более мощного землетрясения.

Представитель правительства Павлос Маринакис заверил, что экстренные службы Греции приведены в полную готовность: "Пожарные бригады, полиция, береговая охрана, вооруженные силы и службы экстренной медицинской помощи направлены на Санторини и соседние острова с дополнительным персоналом и специализированным оборудованием".

На самом Санторини муниципальные бригады оградили потенциальные зоны оползней, инженеры оценивают состояние школьных зданий, которые закрыты с момента усиления подземных толчков.

Тем временем местная православная церковь призвала жителей поддерживать друг друга. "Так мы сможем пережить этот сложный период", - сказал в онлайн-обращении митрополит Амфилохий Фирский, Аморгосский и Островов.

В публикации сказано, что толчки в Эгейском море могут спровоцировать цунами в Израиле. Национальный совет безопасности страны поручил экстренным службам подготовиться к потенциальной волне.

"Экстренные службы и государственные министерства должны быть готовы к тому, что Израиль может столкнуться с цунами, которое направляется к его берегам", - отметили в совете после окончания экстренного совещания.

Средиземноморская береговая линия Израиля составляет около 200 километров. Если сильное подводное землетрясение в Санторини спровоцирует цунами, Израиль будет иметь около двух часов на принятие соответствующих мер.

Санторини - что происходит на острове

Напомним, ранее сообщалось, что Греция, известная своими живописными островами, столкнулась с потенциальной угрозой - на популярном среди туристов острове Санторини зафиксирован рост вулканической активности. Сеть датчиков, установленных возле кальдеры острова, зафиксировала "мягкую сейсмически-вулканическую активность", напомнившую всплеск 2011 года, который длился 14 месяцев, но, к счастью, не вызвал катастрофы.

Впоследствии стало известно, что на острове участились землетрясения и из-за опасности туристы и местные жители покидают остров - между вулканическими островами Санторини и Аморгос в Эгейском море каждые несколько минут регистрируются сотни толчков. Люди заполонили местный порт в надежде добраться до Афин. Пришлось закрыть школы не только на Санторини, но и на близлежащих островах.

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