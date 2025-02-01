Толчки почувствовали жители многоэтажных домов.

На Полтавщине, где до сих пор разбирают завалы на месте российского ракетного удара по многоэтажке, произошло землетрясение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.

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По классификации землетрясений 3,67 балла по шкале Рихтера относится к категории сильно ощутимых. И действительно, еще до появления официального подтверждения от ГСЧС о факте землетрясения на Полтавщине сообщали местные СМИ.

"Местные жители рассказали, что, в частности, в многоэтажках были ощутимы дрожание мебели", - пишет "Суспільне Полтава".

Землетрясения в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, землетрясения малой интенсивности регистрируются в Украине довольно часто. Так, 23 октября прошлого года в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Толчки были зарегистрированы на глубине 3 км. Источник землетрясения находился в районе поселка Ломачинцы Днестровского района Черновицкой области.

А 8 октября произошло землетрясение в Днепропетровской области. Толчки магнитудой 3,3 зафиксировали в Криворожском районе области.

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