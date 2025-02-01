На Полтавщине, где до сих пор разбирают завалы на месте российского ракетного удара по многоэтажке, произошло землетрясение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.
По классификации землетрясений 3,67 балла по шкале Рихтера относится к категории сильно ощутимых. И действительно, еще до появления официального подтверждения от ГСЧС о факте землетрясения на Полтавщине сообщали местные СМИ.
"Местные жители рассказали, что, в частности, в многоэтажках были ощутимы дрожание мебели", - пишет "Суспільне Полтава".
Землетрясения в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, землетрясения малой интенсивности регистрируются в Украине довольно часто. Так, 23 октября прошлого года в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Толчки были зарегистрированы на глубине 3 км. Источник землетрясения находился в районе поселка Ломачинцы Днестровского района Черновицкой области.
А 8 октября произошло землетрясение в Днепропетровской области. Толчки магнитудой 3,3 зафиксировали в Криворожском районе области.