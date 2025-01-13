Ученые заметили, что погруженные тектонические плиты находятся не там, где должны быть.

Ученые нашли глубокие "затонувшие миры" в мантии Земли под Тихим океаном. Это места, где, скорее всего, оказались древние тектонические плиты, когда-то затянувшиеся под поверхность, сообщает Earth.

Открытие сделала группа ученых из Геологического института Швейцарской высшей технической школы Цюриха во главе с докторантом Томасом Схоутеном, которые сотрудничали со специалистами из Калифорнийского технологического института. В своем исследовании, опубликованном в Scientific Reports, они обнаружили дополнительные области в недрах Земли, которые выглядят как остатки затопленных плит.

Благодаря сейсмическим записям ученые определяют положение погруженных тектонических плит по всей мантии Земли. Обычно они расположены в области, известной как зоны субдукции, где встречаются две плиты, и одна из них погружается под другую в недра нашей планеты.

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Интересно то, что в ходе исследования ученые заметили кое-что необычное - погруженные тектонические плиты находятся не там, где должны быть. Вместо этого они расположились под большими океанами или внутри континентов.

Одна из таких аномалий была найдена под западной частью Тихого океана. Ученые отметили, что согласно современным хронологиям тектоники плит, нет никаких причин для того, чтобы старые фрагменты плит находились там.

"Очевидно, такие зоны в мантии Земли распространены гораздо шире, чем считалось ранее", - поделился Схоутен.

Никакие геологические данные не указывают на историческую субдукцию поблизости. Это указывает на то, что аномалии могут быть вовсе не кусками плит, или, по крайней мере, не такими, как изначально представляли себе ученые, подчеркнули в издании.

Теперь же у ученых возникли вопросы о происхождении и природе этих структур. Одной из версией является то, что это древние, богатые кремнием карманы, оставшиеся от ранней мантии. Также это могут быть богатые железом скопления, которые дрейфовали в течение миллиардов лет.

Эта неопределенность предполагает более разнообразный диапазон составов мантии Земли, чем считалось ранее, добавили в издании. Поэтому ученым придется продолжить исследования, чтобы найти все ответы на новые вопросы.

Другие открытия ученых

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