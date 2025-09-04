Учёные утверждают, что озон нагревает Землю на 40% сильнее, чем ожидалось, но это восстановление всё равно необходимо.

Новое исследование показало, что восстановление озонового слоя приводит к потеплению на планете. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые установили, что озон нагревает планету на 40% сильнее, чем первоначально предполагалось.

Билл Коллинз из Университета Рединга и его коллеги использовали компьютерную модель, чтобы спрогнозировать потепление, связанное с изменениями озонового слоя с 2015 по 2050 год.

Видео дня

Ученые установили, что восстановление озонового слоя приведёт к ещё большему потеплению, а все усилия по прекращению производства озоноразрушающих веществ просто сойдут на нет.

По их оценкам, уже к 2050 году озон станет вторым по значимости фактором потепления после углекислого газа.

Исследователи подчеркивают, что восстановление озонового слоя по-прежнему является правильным решением и приносит жизненно важную пользу для здоровья, защищая людей, животных и растения от опасного ультрафиолетового излучения. по их словам, часть дополнительного эффекта потепления можно смягчить, уменьшив загрязнение воздуха. Однако климатическую политику необходимо пересмотреть с учетом неизбежного дополнительного потепления, связанного с восстановлением озонового слоя.

Глобальное потепление: последние новости

Ученые установили, что арктические ледники сейчас тают вдвое медленнее, чем в среднем за последние 45 лет.

В то же время один из крупнейших в Италии ледник Вентина сократился настолько, что геологи больше не могут проводить на нем многие измерения.

Вас также могут заинтересовать новости: