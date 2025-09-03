Сегодня на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому будет сухо и солнечно по всей стране.

В Украине продолжается молодое бабье лето и в ближайшие дни погода существенно не будет меняться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Очень сухая погода и в дальнейшем будет продолжаться, дождей или нет, или немного, солнце будет припекать, только ночью будет понятно, что осень уже пришла", - сообщила она.

Сегодня же, по ее данным, на западе и востоке от Украины ожидается влажная погода, а у нас в стране будет сухо и солнечно благодаря антициклону.

Температура воздуха самой высокой предполагается в южной части и в западных областях Украины, +29...+33 градуса. На севере, в центре и на востоке +24...+29 градусов. Немного свежее будет воздух на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, +22...+25 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 3 сентября будет сухо и солнечно. В течение дня столбики термометров покажут +24...+26 градусов.

Бабье лето в Украине

Ранее Наталья Диденко рассказала, что выделяют три волны "бабьего лета". Первая из них обычно длится с 28 августа до 11 сентября, вторая наступает чуть позже, а третья может прийтись даже на середину ноября.

Синоптик отметила, что термин "бабье лето" не является научным, однако явление вполне реальное и объясняется влиянием устойчивого антициклона. В это время устанавливается сухая и солнечная погода с прохладными ночами и теплыми днями.

