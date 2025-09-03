Новое землетрясение было магнитудой 5,5.

В Афганистане произошло новое сильное землетрясение. Число погибших уже превысило 1400 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, новое землетрясение было магнитудой 5,5. Оно произошло почти через два дня после того, как сильное землетрясение в том же регионе унесло жизни более 1400 человек и ранило тысячи.

Вторничное землетрясение произошло на относительно небольшой глубине — 10 км, на том же уровне, что и предыдущее землетрясение. Это было одно из самых сильных землетрясений в Афганистане за последние годы, в результате которого дома в отдалённых деревнях полностью разрушились.

Как сообщается, из-за нового землетрясения началась паника, а спасательные работыпришлось остановить из-за камнепадов. Ожидается, что в результате нового землетрясения число жертв увеличится еще.

По данным агентства, местные жители всё ещё раскапывают завалы в поисках выживших. Многие люди до сих пор находятся в ловушке.

На данный момент известно о гибели 1411 человек, 3124 получили ранения. Разрушены более 5400 домов.

В воскресенье, 31 августа, на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр землетрясения залегал на глубине всего 8 км. Подобные поверхностные толчки обычно приводят к серьёзным разрушениям. после землетрясения последовал автершок магнитудой 5,4.

Афганистан подвержен разрушительным землетрясениям, особенно в горах Гиндукуш, где сходятся Индийская и Евразийская тектонические плиты.

