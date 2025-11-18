Ближайшей ночью в ряде областей будет мороз.

Погода в Украине 19 ноября будет преобладать холодная. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, по южной части будут двигаться атмосферные фронты, которые обусловят осадки, поэтому именно в южной части Украины, а также в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, местами в Черкасской области и в Кропивницком будет преобладать влажная погода с дождями. При снижении температуры эти дожди будут переходить в мокрый снег. На остальной территории уже будет без существенных осадков.

"Из хорошего: сегодняшний сильный, до штормовых порывов, ветер завтра успокоится, ослабеет до умеренного. Только в Крыму и Приазовье еще будет задувать до сильного", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Она добавила, что 19 ноября в Украине ожидается холодная погода. Так, ближайшей ночью в западных и северных областях предполагается 0...-4 градуса, на остальной территории +2...+6. Днем будет +3...+8 градусов, только в Крыму будет тепло, +10...+14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 19 ноября также будет холодно, говорит синоптик. Ночью температура упадет до -1...-3, а днем ожидается лишь +3...+5 градусов. Осадков не предвидится и утихнет сегодняшний сильный ветер.

Похолодание в Украине - прогноз на неделю

Во второй половине ноября погода в Украине будет переменчивой и будет сопровождаться перепадами атмосферного давления. По информации Украинского гидрометцентра, сегодня с запада приближается очередной атмосферный фронт, который повлечет за собой снижение температуры в большинстве регионов.

19 и 20 ноября ночью возможны небольшие морозы, тогда как днем температура будет подниматься до умеренных плюсовых значений, что характерно для этого периода.

В ночь на 19 ноября в центральных областях возможен мокрый снег. В западных и северных регионах температура ночью составит 0...-5°, а днем +2...+7°. На остальной территории ночью прогнозируется 0...+8°, днем +4...+10°, а на юге и востоке столбики термометров могут подняться до +15°.

