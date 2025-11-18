"Минус" ожидается ночью, а днем по всей стране будет положительная температура.

Вторая половина ноября в Украине начинается с разнообразной погодой с колебанием атмосферного давления. Сегодня с запада будет проходить атмосферный фронт и в дальнейшем украинцы почувствуют снижение температуры в большинстве областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня ожидается ветреная погода с колебанием атмосферного давления, изменением температуры в течение суток в диапазоне +4°...+9°. повсеместно, кроме северной части, пройдет небольшой дождь. В большинстве областей местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура в течение суток в западных областях упадет до 0°...+5°, в северных, Винницкой и Черкасской областях будет +4°...+9°, а на остальной территории +12°...+17°.

19 и 20 ноября в поле повышенного давления осадков не предвидится, а ночью будет подмораживать. Днем воздух прогреется до невысоких положительных значений, что типично для этого времени, говорят синоптики.

В последующие двое суток в Украине, кроме запада и севера, пройдут дожди, ночью 19 ноября в центральных областях с мокрым снегом. Температура в западных и северных областях ночью уже будет 0°...-5°, днем +2°...+7°. На остальной территории ночью 0°...+8°, днем +4°...+10°, а на юге и востоке - до +15°.

Морозы и снег в Украине - когда ожидать

По данным Укргидрометцентра, в течение текущей недели температура в Украине не будет опускаться ниже -5°.

С юго-запада может прийти более теплый воздух, но также возможны и арктические массы, которые принесут похолодание.

На уточнение, достаточно ли -5°, чтобы выпал снег, он ответил, что в ночные часы местами возможны снежные осадки.

В западных областях во второй половине недели сначала будет идти дождь, но ночью он будет переходить в мокрый снег. В то же время устойчивого снежного покрова не ожидается, ведь к утру снег уже будет таять.

В то же время синоптик Иван Семилит не исключил, что "с декабря уже даже будем наслаждаться зимним настроением и снегом".

