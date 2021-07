Марк Джейкобс показал изменения во внешности.

Американский модельер, создатель собственной марки Marc Jacobs, известній во всем мире Марк Джейкобс сделал пластическую операцию.

58-летний сделал себе подтяжку лица, так как хотел усовершенствовать свою внешность.

"Нет предела совершенству", – сказал Марк Джейкобс.

Так, он показал в Instagram фото с клиники, на котором предстал весь в бинтах и в медицинской маске. Известно, что операцию провел популярный среди голливудских селебрити специалист Эндрю Джаконо из Нью-Йорка.

Кто такой Марк Джейкобс:

В 1987 году стал самым молодым дизайнером, получившим премию Совета американских модельеров (Perry Ellis Award for New Fashion Talent). В 1989 году занял должность вице-президента Tristan Russo, компании, специализирующейся на выпуске женской одежды (Роберт Даффи стал её президентом. В 1992 году получил премию Совета американских модельеров "Модельер года" в номинации "женская коллекция". В 1994 году создал первую мужскую коллекцию.

В 1997 году занял должность главного дизайнера французской марки Louis Vuitton. Привлекал к сотрудничеству над коллекциями таких художников, как Stephen Sprouse, Такаси Мураками, Richard Prince и рэпера Kanye West.

В 2006 году создал костюмы для балета Amoveo (хореограф Бенжамен Мильпье, Парижская опера). Создал сумку, посвящённую канадской модели Джессике Стэм (Marc Jacobs Stam bag). В 2013 году прекратил сотрудничество с Louis Vuitton, решив сосредоточиться на развитии собственного бренда.

Его собственная компания имеет три линии: прет-а-порте The Marc Jacobs Collection, молодёжная Marc by Marc Jacobs и детская Little Marc. Также в его нью-йоркском бутике Marc by Marc Jacobs имеется собственный магазин канцелярских товаров Bookmarc. Дизайнер утверждает, что его одежда не сексуальная, и не создана для удовольствия.

Автор: Диана Могилевич