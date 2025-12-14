Хореограф мечтает о большой семье.

Известный украинский хореограф Женя Кот, который в 2024 году впервые стал отцом, рассказал о планах на будущее.

Не секрет, что мужчина вместе с женой Натальей Татаринцевой воспитывает годовалую дочь Лелю. Однако пара уже думала о втором ребенке, потому что мечтает о большой семье.

"Мы точно хотим, чтобы в нашей семье был не один ребенок, чтобы у нас была большая семья. На счет рожать: Наталья хочет немножко отдохнуть и плюс сделать, это с точки зрения здоровья правильно, определенную паузу, чтобы правильно восстановить организм. Затем, чтобы была правильная разница в возрасте между первым ребенком и вторым. Чтобы не было, что мы бросаем первого ребенка и ко второму", - рассказал Кот в проекте SAME RAZMIK.

Женя также отметил, что задумывались с женой и об усыновлении ребенка.

"Мы говорим об этом, но мы не подходим к тому: "Все, пошли усыновим"... Я хочу с Мирошниченко пообщаться (речь идет о Тимуре и Инне Мирошниченко, которые усыновили двух детей - УНИАН). Они - это большой пример, чтобы понять, что это такое. Ты должен реально осознавать, на что идешь, как это будет, чтобы, во-первых, не навредить этому ребенку. Это очень важно. Поэтому беседы у нас идут, но мы к этому хотим подойти правильно", - отметил хореограф.

