Хореограф Женя Кот неожиданно показался с перебинтованной головой: что произошло

Известный украинский хореограф Женя Кот сообщил, что перенес операцию, и показался с перебинтованной головой.

"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет… Было быстро, весело. Спасибо анестезии, не чувствовал всего процесса", - написал он в своем Instagram, поделившись целой подборкой фото и видео.

Судя по опубликованным кадрам, операция касалась уха танцора. Сам он каких-либо подробностей о причине оперативного вмешательтсва не раскрыл.

В stories Женя Кот добавил, что после операции ему две недели нельзя тренироваться, и неделю - петь.

"Форму буду держать питанием, вокал подождет", - отметил хореограф.

Также танцор сообщил, что уже дома.

"Смотрю на повязку и думаю, может на теннис пойти", - пошутил он.

Напомним, как писал УНИАН, Женя Кот, который в 2024 году впервые стал отцом, рассказал о планах усыновить ребенка:

"Мы точно хотим, чтобы в нашей семье был не один ребенок, чтобы у нас была большая семья. На счет рожать: Наталья хочет немножко отдохнуть".

