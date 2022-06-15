Снежана Бабкина показалась без белья.

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина - Снежана - поделилась с поклонниками фото из США, где проходил благотворительный концертный тур ее мужа.

Супруги прогулялись по парку в Майами, где и сделали достаточно соблазнительное фото. На снимке Снежана предстала в розовой майке, сквозь которую просвечивались соски. Конечно, поклонники сразу же обратили на это внимание.

"Мда, забыла что-то надеть", "Ура, ты не носишь лифчики, пережитки прошлого! Глаз радуется", "Секси", "Прохладно там?", "Вау эффект", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, Сергей Бабкин собирает деньги для пострадавших харьковчан концертами в Германии.

Также Сергей Бабкин выпустил щемящий клип и показал все ужасы войны в Украине.

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