Украинский артист дал концерт в городе Саарбрюккен.

Украинский музыкант Сергей Бабкин находится в Германии, где даёт концерты, собирая деньги для своих соотечественников. Данной информацией он поделился в своем Instagram-профиле.

В частности, Сергей поделился эмоциями о мероприятии, проведенном 30 апреля, и опубликовал фотографии.

"Вчера был невероятно душевный концерт в Саарбрюкене. Я поражен! Спасибо каждому из вас за поддержку! Вместе с вами мы делаем важное дело – спасаем жизнь людей!", - написал Бабкин в своем блоге.

Музыкант уточнил, что все деньги, вырученные с концерта, он передаст пострадавшим от оккупантов харьковчанам.

Напомним, ранее Сергей Бабкин выпустил щемящий клип и показал все ужасы войны в Украине.

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