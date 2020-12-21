Козловский показал пресс / instagram.com/vkozlovskiy
Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram новую фотографию.
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На одной из них Виталий стоит возле пальмы в одних плавках. А рядом с ним стояла маленькая кучерявая девочка Мели.
По словам певца, малышка предложила поиграть ему в животных. Сама Мели, как написал Козловский, притворилась фламинго. А вот Виталий решил показать обезьяну и вылез на пальму.
"Листайте фотокарусель и ищите обезьяну", - добавил Козловский.
Козловский показал пресс / instagram.com/vkozlovskiy
Козловский показал пресс / instagram.com/vkozlovskiy
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