Тим Берглинг покончил с собой 20 апреля 2018 года.

В книге "Тим – официальная биография Avicii" опубликовали цитаты из дневника одного из самых высокооплачиваемых диджеев в мире, который покончил с собой в 2018 году.

Об этом пишет TMZ.

В частности, отмечается, что за день до самоубийства шведский диджей Avicii (настоящее имя – Тим Берглинг) дословно написал:

"Душа сбрасывает оболочку перед тем, как все начнется заново".

Читайте такжеНашли мертвой в багажнике: в США жестоко убили менеджера семейства КардашьянКроме того, диджей в своих записях рассказывал о трудной борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями и как дни в больнице показались ему самыми беззаботными в жизни. "Это мои настоящие каникулы, как бы удручающе это ни звучало".

Диджей Avicii: что о нем известно

Тим Берглинг покончил с собой 20 апреля 2018 года в 28 лет. Его нашли мертвым в Омане в гостиничном номере. Он навещал друзей в городе Маскат.

Авичи прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels".

По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов.

В 2018 году Avicii занял 15 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine (посмертно).

Вас также могут заинтересовать новости: