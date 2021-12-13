Вероника Форке сыграла в фильмах "Кика", "Веселая жизнь" и "Год пробуждения".

В Испании скончалась звезда фильма Педро Альмадовара "Кика", известная актриса Вероника Форке.

Об этом пишет газета El Mundo.

66-летнюю актрису нашли мертвой в ее доме в Мадриде. Известно, что она длительное время страдала от депрессии. Из-за своего поникшего состояния Форке покинула съемки кулинарной телепрограммы Masterchef.

Предполагается, что артистка покончила с собой.

Вероника Форке: что известно о карьере актрисы

Читайте такжеУмер режиссёр фильма "Асса" Сергей СоловьёвВероника Форке известна по ролям в фильмах "Кика", "Веселая жизнь" и "Год пробуждения". Именно благодаря им она была трижды лауреаткой премии "Гойя".

Форке также снималась в таких картинах, как "Матадор", "Опасные мамочки", "Нам нужно поговорить", "Дурочка", "Без стыда", "Центральная больница", "Королевы" и "За что мне это?"

Артистка начала свою карьеру 1970-х годах. Она успела поработать с такими режиссерами, как Фернандо Труэба, Фернандо Коломо и Луис Гарсия Берланга.

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Автор: Катерина Шварц