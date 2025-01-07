Спортсмен рассекретил пол и имя ребенка.

Известный украинский спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом. Знаменитость раскрыл, кто у него родился и как назвал ребенка.

Радостной новостью 50-летний стронгмен поделился на своей странице в Instagram. Пятого ребенка звезде родила его новая 39-летняя избранница Ирина, об отношениях с которой он объявил в 2023 году. Оказалось, что у Вирастюка, которого в 2004 году признали самым сильным человеком мира, родился сын. Мальчик появился на свет в понедельник, 6 января, в роддоме в Черновцах. Пара решила назвать его Ярославом.

В сети Василий Ярославович показал карточку из роддома, где указаны все данные о малыше, в частности, его рост, вес, время и дата рождения, а также имя. Также на фото спортсмен засветил своего сына, но его лица не видно.

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"06.01.2025 года, в 15:55 у нас родился Ярослав. По моей линии - пятый сын. Рост - 58 см, вес - 3850 граммов. Мама, сын и папа чувствуют себя прекрасно", - написал под снимком стронгмен.

Как известно, до отношений с Ириной нардеп был дважды женат. Первый его брак длился три года. Жена Светлана трагически погибла на горнолыжном курорте в Турции под лавиной снега. У Вирастюка есть сын от покойной - 20-летний Адам. После этого Василий Ярославович женился на Инне, с которой прожил 15 лет.

У супругов родилось еще двое сыновей - 16-летний Олег и 8-летний Саша. Однако в 2024 году депутат закрутил новый роман, находясь в браке с Инной. Развод с экс-супругой был скандальным. Спортсмен изменил избраннице, когда она уехала с детьми за границу. В 2023 году Ирина родила четвертого сына Вирастюку - Владимира.

Напомним, ранее Василий Вирастюк впервые показал мать своего четвертого сына. Пара сделала совместный кадр за праздничным столом.

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