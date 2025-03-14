Она также показала первые фото с малышкой.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты" и "Папик-2", во второй раз стала мамой.

Радостную новость она сообщила в своем Instagram. Анна отметила, что родила 11 марта. Во время беременности актриса держала в тайне пол ребенка, однако сейчас рассекретила, что стала мамой девочки. Новорожденную дочь Кошмал назвала Софией.

"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы. Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу - родители двоих", - написала Анна и опубликовала первые фото с малышкой во время выписки из роддома.

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Кстати, поздравить Кошмал с появлением дочери пришло немало людей. Актриса позировала с Софией и делилась радостью с родными и друзьями.

К слову, 30-летняя Анна не любит говорить о своей личной жизни и тщательно скрывает своего мужа от публики. Известно лишь, что у супругов также есть общий сын Михаил, которому шесть лет.

Напомним, ранее жена Позитива рассказала, как с рождением дочери изменился муж и их отношения.

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