Поклонники актрисы засыпали ее семью комплиментами.

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, известная по проектам "Сваты" и "Сашка", опубликовала трогательные фотографии со своими детьми.

В четверг, 25 декабря, 31-летняя артистка поздравила подписчиков своего Instagram-аккаунта с Рождеством. Сообщение сопровождается серией праздничных семейных снимков, на которых можно увидеть саму Кошмал, крестную ее малышей, а также сына Михаила (2018 год) и дочь Софию:

"С Рождеством! Любовь - самое большое богатство, давайте его умножать в объятиях сегодня и каждый день. Знакомьтесь с нашей Софийкой и ее Крестной. Спасибо Богу за этих девочек. Этот год стал очень особенным, потому что нас в семье стало больше. Поздравления от всей нашей семьи!".

Напомним, Анна Кошмал замужем за мужчиной по имени Иван, который не является публичной личностью и не связан с шоу-бизнесом. Актриса сознательно оберегает частную жизнь своей семьи от лишнего внимания, поэтому редко появляется с мужем на публике и почти не публикует совместных фото.

Известно, что пара официально поженилась в 2017 году. Супруги воспитывают двоих детей. В 2018 году у Анны Кошмал родился сын Михаил, а в этом году она во второй раз стала мамой - на свет появилась дочь София. Актриса время от времени делится моментами материнства в соцсетях.

