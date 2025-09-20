Он хочет избежать повторения ошибок из трех предыдущих браков.

63-летний звездный актер Том Круз поручил своим юристам составить "пуленепробиваемый" брачный контракт для актрисы Ани де Армас.

По словам инсайдера Radar Online, Круз, который имеет состояние в 600 миллионов долларов, убежден, что детально прописанный договор поможет избежать ошибок прошлых браков. Контракт должен охватывать активы, конфиденциальность и его потребность в приватности:

"Том абсолютно влюблен в Ану, но по своей природе он осторожен. После прошлого опыта он считает необходимым все продумать. Он хочет контракт, который не оставляет места для сомнений - что-то справедливое, прозрачное и абсолютно безупречное".

Источники уверяют, что идея не связана с недоверием, а наоборот демонстрирует серьезность его намерений. Ана, чье состояние оценивают в 20 миллионов долларов, воспринимает это спокойно, позволяя ему задавать тон их отношений.

Видео дня

Хотя пара долгое время пара скрывала свой роман, теперь они все чаще появляются вместе. После свидания на День святого Валентина в Лондоне влюбленных заметили уже в Вермонте, недалеко от дома, который Ана приобрела после разрыва с Беном Аффлеком.

Издание отмечает, что брак Круза с Кэти Холмс закончился в 2012 году на фоне сообщений, что актриса подготовила тайный "план побега", который включал квартиру в Нью-Йорке и "одноразовый" телефон:

"Том был глубоко потрясен тем разводом. Он не ожидал этого и настроен никогда больше не пройти через подобное. Именно поэтому он так сосредоточен на том, чтобы все было урегулировано еще до того, как он снова решится на брак".

Браки Тома Круза

Как известно, Том Круз был женат трижды. Его первым браком в 1987 году стала актриса Мими Роджерс, но союз распался уже через три года.

В 1990-м он женился на Николь Кидман, с которой прожил более десяти лет и усыновил двоих детей, однако в 2001 году пара развелась.

Третий брак Круза состоялся в 2006 году с Кэти Холмс, у них родилась дочь Сури, но в 2012 году актриса подала на развод и получила опеку над девочкой.

Вас также могут заинтересовать новости: